Health Italia | redditività in forte crescita nel primo trimestre

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) –chiude i primi tre mesi dell’anno con ricavi totali pari a 8,5 milioni di euro che evidenziano un incremento del 15,1% circa rispetto al2020 (7,4 milioni) con una contribuzione rispettivamente del 73% dalla divisione “care and Services”, del 19% dalla divisione “Medical services”, e del 8% della divisione “Nutraceutical & Cosmeceutical”. L’Ebitda è pari a 1,1 milioni, insignificativa pari al 40% circa rispetto ai 0,8 milioni dello stesso periodo di un anno fa. L’andamento dei dati del– spiega la società – “evidenzia un’ottima chiusura, sebbene sia influenzato dalla ciclicità delbusiness del Gruppo che prevede un importante picco di vendite e marginalità a fine anno”. ...

chiude i primi tre mesi dell'anno con ricavi totali pari a 8,5 milioni di euro che evidenziano un incremento del 15,1% circa rispetto al primo trimestre 2020 (7,4 milioni) con una ...Il Consiglio di Amministrazione di, tra i principali attori nel mercato italiano della sanità integrativa e delle soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, riunitosi il 20 maggio, ha esaminato ...Health Italia chiude i primi tre mesi dell'anno con ricavi totali pari a 8,5 milioni di euro che evidenziano un incremento del 15,1% circa ...“Siamo orgogliosi e onorati che un evento mondiale e di straordinaria rilevanza, come il Global Health Summit, abbia come sede proprio Roma e l'Italia”. Lo scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi, i ...