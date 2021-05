Grazie agli sviluppi delle tecnologia forse potremo dire addio ai portafogli anche per lo shopping nei negozi fisici (Di venerdì 21 maggio 2021) Se ormai da anni siamo abituati ai portafogli elettronici per i pagamenti online, la vera rivoluzione è arrivata nell’ultimo periodo sotto forma di diversi metodi di pagamento contactless disponibili direttamente sul nostro smartphone che stanno diventando sempre più diffusi nei negozi fisici e per scambiare denaro con amici e parenti. La rivoluzione dei portafogli elettronici online Per capire a fondo il funzionamento di questi nuovi metodi di pagamento dobbiamo però prima comprendere perché i portafogli elettronici su internet sono stati così innovativi. Un tempo, per fare shopping o scambiare denaro su internet dovevamo affidarci ai nostri conti bancari e alle nostre carte. Ogni volta, quindi, dovevamo inserire lunghi codici e date di ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 21 maggio 2021) Se ormai da anni siamo abituati aielettronici per i pagamenti online, la vera rivoluzione è arrivata nell’ultimo periodo sotto forma di diversi metodi di pagamento contactless disponibilittamente sul nostro smartphone che stanno diventando sempre più diffusi neie per scambiare denaro con amici e parenti. La rivoluzione deielettronici online Per capire a fondo il funzionamento di questi nuovi metodi di pagamento dobbiamo però prima comprendere perché ielettronici su internet sono stati così innovativi. Un tempo, per fareo scambiare denaro su internet dovevamo affidarci ai nostri conti bancari e alle nostre carte. Ogni volta, quindi, dovevamo inserire lunghi codici e date di ...

