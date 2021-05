Giro a ruota libera – A Verona era atteso Viviani, ha vinto Nizzolo. E domani la più dura di tutte: lo Zoncolan (Di venerdì 21 maggio 2021) Da Ravenna a Verona, 198 chilometri piatti e dritti. La tredicesima tappa del Recovery Giro si muove a due passi dalla tomba di Dante ed arriva in corso Porta Nuova, a Verona che proprio oggi festeggia San Zeno, patrono della città: via Vigasio, poi via Sacra Famiglia, via dell’Esperanto, via Copernico, viale del Lavoro (dove c’è la Fiera), viale Piave, infine l’infinito rettilineo di corso Porta Nuova, col traguardo all’altezza dei giardini di Pradaval. Insomma, gentile regalo per i velocisti, e tutti si aspettano finalmente un acuto di Elia Viviani, il portabandiera azzurro ai prossimi Giochi di Tokyo che è veronese, ed è stato campione olimpico a Rio de Janeiro, il primo ciclista della storia ad essere portabandiera, il secondo veronese dopo Sara Simeoni (senza dimenticare che la veneziana Federica Pellegrini, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Da Ravenna a, 198 chilometri piatti e dritti. La tredicesima tappa del Recoverysi muove a due passi dalla tomba di Dante ed arriva in corso Porta Nuova, ache proprio oggi festeggia San Zeno, patrono della città: via Vigasio, poi via Sacra Famiglia, via dell’Esperanto, via Copernico, viale del Lavoro (dove c’è la Fiera), viale Piave, infine l’infinito rettilineo di corso Porta Nuova, col traguardo all’altezza dei giardini di Pradaval. Insomma, gentile regalo per i velocisti, e tutti si aspettano finalmente un acuto di Elia, il portabandiera azzurro ai prossimi Giochi di Tokyo che è veronese, ed è stato campione olimpico a Rio de Janeiro, il primo ciclista della storia ad essere portabandiera, il secondo veronese dopo Sara Simeoni (senza dimenticare che la veneziana Federica Pellegrini, ...

Ultime Notizie dalla rete : Giro ruota La prima di Nizzolo, volata show a Verona! Fine di una maledizione Il primo a provare l'attacco è Campenaerts, Ganna tiene a ruota la maglia rosa Bernal, davanti ... Affini prova ad anticipare tutti e guadagna metri ma poi Nizzolo, che qui al Giro era sempre stato ...

Nizzolo! Ti stavamo aspettando tutti quanti ... facendosi di fatto lanciare dal colombiano, è volato sulla ruota di Affini trovando un altro pezzo di scia utilissima per lanciarsi verso il primo successo al Giro. Grandissima la sua gioia, ...

