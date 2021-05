G20: Draghi, ‘preservare commercio, stop a barriere ingiustificate e divieti export’ (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “La Dichiarazione di Roma difende giustamente il ruolo del sistema di scambi multilaterali e in particolare il ruolo centrale dell’Organizzazione mondiale del commercio. Dobbiamo preservare il commercio transfrontaliero ed eliminare barriere commerciali ingiustificate e divieti generali di esportazione. Questo è essenziale se vogliamo reagire efficacemente agli shock”. Così il premier Mario Draghi, alla conferenza seguita al Global Health Summit. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “La Dichiarazione di Roma difende giustamente il ruolo del sistema di scambi multilaterali e in particolare il ruolo centrale dell’Organizzazione mondiale del. Dobbiamo preservare iltransfrontaliero ed eliminarecommercialigenerali di esportazione. Questo è essenziale se vogliamo reagire efficacemente agli shock”. Così il premier Mario, alla conferenza seguita al Global Health Summit. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

