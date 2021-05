Fiorentina | Iachini | ' Resterò sempre tifoso di questa squadra A Crotone per vincere

(Di venerdì 21 maggio 2021) "Come è giusto che sia, fino all'ultimo minuto dell'ultima partita mi piacerebbe vedere unache scende in campoe comunque per fare una partita importante, concentrata, attenta, ...

Advertising

Bibolottistuta1 : RT @alaimotmw: #Fiorentina c’è la disponibilità di #Fonseca. Si tratta e oggi diventa il primo candidato per il post #Iachini @TuttoMercato… - violanews : Le probabili formazioni di #CrotoneFiorentina - infoitsport : FIORENTINA - L'addio di Iachini: 'Esperienza bellissima, insieme con continuità avremmo ottenuto dei punti in più' - infoitsport : Fiorentina, lettera d’addio di Iachini: «Obiettivo centrato, nonostante tutto» - infoitsport : L'addio di Iachini alla Fiorentina: 'Saluto la maglia che amo. Obiettivi raggiunti' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Iachini

E' questo l'obiettivo di Beppein vista della trasferta che domani attende laa Crotone nell'ultima giornata di un campionato che vede i viola già salvi in classifica . "Siamo ...In questa edizione del telegiornale: - Milan, Raiola spinge Donnarumma verso il Barca -: 'Tiferò sempre la' - Barca: obiettivo Morata - Il pallone racconta.. Atalanta - Milan per la Champions SponsorIl giornalista de Il corriere della seraAlessandro Bocci è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Credo che Gattuso sia ancora il primo della lista tra i papabili allenatori. Juric è il mio prefer ...GENOVA. Claudio Ranieri saluta la Sampdoria. «Voglio mettere fine alla telenovela del mio contratto. Oggi ho comunicato alla squadra che non resterò un altro anno, non ci sono i contenuti e i presuppo ...