Ecco quanto sono diffuse le varianti del Sars-Cov-2 in Europa (Di venerdì 21 maggio 2021) In Italia la variante indiana è la più diffusa. Ma parliamo solo delle ultime due settimane e in generale sequenziamo appena un tampone positivo su 200 (foto: Alberto Lo Bianco/Ipa)Quella indiana è la più diffusa tra le varianti al Sars-Cov-2 in Italia, in Francia, Spagna e Germania è quella inglese. Prima di farsi prendere dal panico, però, conviene analizzare più nel dettaglio i dati relativi alla diffusione delle varianti diffusi, attraverso una dashboard, dallo European Center for Disease Control. Intanto, Ecco la situazione: Il grafico mostra l’incidenza percentuale di ogni singola variante nota sul totale dei tamponi sequenziati, con cadenza settimanale, dal 4 ottobre dello scorso anno al 9 maggio del 2021. Il filtro nella parte bassa consente di selezionare il paese europeo per il quale visualizzare i dati. Il ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) In Italia la variante indiana è la più diffusa. Ma parliamo solo delle ultime due settimane e in generale sequenziamo appena un tampone positivo su 200 (foto: Alberto Lo Bianco/Ipa)Quella indiana è la più diffusa tra leal-Cov-2 in Italia, in Francia, Spagna e Germania è quella inglese. Prima di farsi prendere dal panico, però, conviene analizzare più nel dettaglio i dati relativi alla diffusione dellediffusi, attraverso una dashboard, dallo European Center for Disease Control. Intanto,la situazione: Il grafico mostra l’incidenza percentuale di ogni singola variante nota sul totale dei tamponi sequenziati, con cadenza settimanale, dal 4 ottobre dello scorso anno al 9 maggio del 2021. Il filtro nella parte bassa consente di selezionare il paese europeo per il quale visualizzare i dati. Il ...

Advertising

FBiasin : Quanto vale il piazzamento in #SerieA? Negli ultimi anni la 'ripartizione quota diritti tv' è stata questa. Ecco p… - TheChain1974 : @Kos15374 @CatiaMamone È maggio e fa freddo diamine!! Ecco tanto per darle idea di quanto è pertinente la sua risposta. - queen_cities : RT @mentecritica: Le mascherine del futuro: confesso che, pur essendo convinto della necessità dell'uso delle mascherine contro l'epidemia,… - eachothersmoon_ : ecco quanto sono lucida al momento - greysloanbly : Giosefina sucamela un altro uomo ti sta lasciando dai quanto godo come un porco ecco ora lo sai -