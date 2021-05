Denise Pipitone, di chi è l’auto trovata bruciata e abbandonata? (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo la notizia del test del Dna, nella puntata di Pomeriggio 5 condotta la conduttrice Barbara D’urso ha lanciato un’ulteriore notizia importante. Sono in corso degli accertamenti su una auto bruciata e abbandonata da tanti anni a pochi metri da uno dei luoghi simbolo della scomparsa della bambina di Mazara del Vallo nel 2004. Ora è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo la notizia del test del Dna, nella puntata di Pomeriggio 5 condotta la conduttrice Barbara D’urso ha lanciato un’ulteriore notizia importante. Sono in corso degli accertamenti su una autoda tanti anni a pochi metri da uno dei luoghi simbolo della scomparsa della bambina di Mazara del Vallo nel 2004. Ora è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

vitaindiretta : ++#DenisePipitone, accertamenti su un'automobile abbandonata++ Rivedi tutti gli aggiornamenti in diretta della nost… - imironicc : @MargheritaFlego Seguivo il caso di Denise Pipitone e sì, purtroppo si.. in tutto in tv! ??????? - fanpage : #DenisePipitone, gli ultimi sviluppi di un mistero lungo 17 anni - CronacaSocial : ?? DENISE PIPITONE Accertamenti su un'automobile abbandonata. Ecco cosa sta succedendo ?? - occhio_notizie : Caso #Denise, l'esito del test del #Dna sulla ragazza di Scalea >> -