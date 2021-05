Daydreamer | anticipazioni 24-28 maggio | Can e Sanem sposi felici

(Di venerdì 21 maggio 2021) Le vicende di Can eche tanto hanno appassionato il pubblico di Canale 5 giungono alla conclusione con i prossimi episodi di. Lerelative alle puntate in onda dal 24 al 28, rivelano che i due innamorati, dopo una serie di ultime difficoltà, torneranno insieme, si sposeranno e diventeranno genitori di tre gemelli proprio come aveva sognato la giovane Aydin.24-28: Can etornano insieme dopo alcune peripezie Leinerenti le puntate in onda dal 24 al 28, rivelano che Can proporrà adi andare a scalare il K2 con lui ed il gruppo di arrampicata, ma la ragazza rifiuterà ...

puntata di- Le Ali del Sogno di lunedì 24 e martedì 25 maggio 2021 su Canale 5 :Enrico Casarini ? Tutte le trame e ledi "" Ultime settimane in compagnia della soap turca che il 28 maggio saluta i suoi fan. Vediamo cosa ci aspetta. Nostante contrattempi e bizze, Can (Can Yaman) fa un gran ...Anticipazioni e trame di Beautiful, Una vita e DayDreamer di oggi, 21 maggio 2021: Sally non vuole la pietà di Wyatt; Camino presa da Ildefonso? Beautiful: anticipazioni 21 maggio 2021. Sally non sa a ...Scopriamo insieme qualche curiosità su questa attrice, qual è il ruolo che interpreta in Daydreamer e chi sarà, invece, in Mr. Wrong!