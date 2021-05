Da lunedì tutta Italia in zona gialla, il ministro Speranza: “Avanti con fiducia e gradualità” (Di venerdì 21 maggio 2021) L’Italia torna gialla. Il monitoraggio inviato dalle Regioni e validato dall’Istituto superiore di sanità mostra una curva dell’epidemia decisamente in discesa. E così da lunedì 24 l’Italia entra nella fascia di rischio più bassa che permette di far ripartire le attività. “Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l’Italia sarà tutta in area gialla. È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità”, ha commentato il ministro della Salute, Roberto Speranza. Un invito che guarda anche alle prossime settimane: già dal 1 giugno ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 maggio 2021) L’torna. Il monitoraggio inviato dalle Regioni e validato dall’Istituto superiore di sanità mostra una curva dell’epidemia decisamente in discesa. E così da24 l’entra nella fascia di rischio più bassa che permette di far ripartire le attività. “Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l’saràin area. È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con, prudenza e”, ha commentato ildella Salute, Roberto. Un invito che guarda anche alle prossime settimane: già dal 1 giugno ...

