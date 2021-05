Covid | Draghi | ' Italia tra più colpiti | metteremo a frutto lezioni apprese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Il nostro piano per i paesi a basso reddito deve andare oltre la risposta sanitaria immediata. Oltre alla sconvolgente perdita di vite umane, l'attuale crisi ha avuto pesanti ripercussioni sulle opportunità economiche, sui sistemi educativi e sulle infrastrutture sociali. Il rischio è che la disuguaglianza nell'acceso ai vaccini porti a maggiori disparità di reddito". Così il premier Mario, nel suo intervento al Global Health Summit. "L'ha promosso una strategia in quattro punti per aiutare i paesi più fragili del mondo. Allocare diritti speciali di prelievo, per sostenere la bilancia dei pagamenti dei paesi bisognosi. Rifornire rapidamente l'Associazione Internazionale per lo Sviluppo. Incoraggiare le banche multilaterali di sviluppo a potenziare le loro attività di finanziamento netto. E sospendere ...