Cos’è ADM App? I dettagli dell’Applicazione

Leggi su zon

(Di venerdì 21 maggio 2021) Gli smartphone e lesono diventati uno strumento indispensabile per molti viaggiatori. Li usiamo per scattare foto, per navigare nei luoghi che visitiamo, tradurre menu stranieri, prenotare voli e hotel e mille altri usi Un fornitore dilicazioni di viaggio che a volte viene trascurato è il governo italiano che ha una suite di programmi che dovresti considerare di installare sul tuo telefono prima del tuo prossimo viaggio. Lelicazioni per smartphone e tablet possono essere utili sia prima di partire che durante il viaggio. La maggior parte dei dispositivi sono precaricati conlicazioni che possono tornare utili durante un viaggio (come una sveglia, una bussola, una calcolatrice, il meteo e così via). Ma è possibile estendere notevolmente l’utilità del dispositivo scaricando strumenti aggiuntivi, ...