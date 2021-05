'Città arcobaleno nelle Marche', il centrodestra respinge l'idea del Pd. Scintille anche sul consulente del turismo (Di venerdì 21 maggio 2021) ANCONA - Polemica a Palazzo Leopardi sulle Marche 'arcobaleno'. A dar fuoco alle polveri ci pensa un emendamento del Partito democratico - primo firmatario il consigliere Romano Carancini - al Piano ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 21 maggio 2021) ANCONA - Polemica a Palazzo Leopardi sulle'. A dar fuoco alle polveri ci pensa un emendamento del Partito democratico - primo firmatario il consigliere Romano Carancini - al Piano ...

Ultime Notizie dalla rete : Città arcobaleno 'Città arcobaleno nelle Marche', il centrodestra respinge l'idea del Pd. Scintille anche sul consulente del turismo ANCONA - Polemica a Palazzo Leopardi sulle Marche 'arcobaleno'. A dar fuoco alle polveri ci pensa un emendamento del Partito democratico - primo firmatario il consigliere Romano Carancini - al Piano triennale del turismo approvato ieri a maggioranza ...

Volterra si tinge di arcobaleno Giovani che saranno coinvolti nel progetto per Volterra prima città Toscana della Cultura e che ... Ma c'è di più, per un giorno il Comune di Volterra si è tinto di arcobaleno. Nel pomeriggio di lunedì ...

