Casilino | controlli straordinari | una denuncia e due arresti

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma – Come predisposto da ordinanza del Questore, ieri sera è stato attuato un servizioo per il controllo del territorio in zona, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori e di spaccio di stupefacenti, al controllo di esercizi pubblici soprattutto quelli frequentati solitamente da pregiudicati e persone dedite ad attività illecite. Unitamente agli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto, diretto da Michele Peloso, hanno partecipato anche gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine. 33 le persone identificate durante i posti di controllo, unto in stato di libertà per possesso di coltello a serramanico con lama di 11 cm., due contravvenzioni al Codice della Strada, 20 veicoli controllati. Inoltre, durante il servizio, i poliziotti hanno arrestato due ...

