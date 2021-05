Calo delle iscrizioni nelle scuole: a settembre previsti 100mila alunni in meno (Di venerdì 21 maggio 2021) Il prossimo anno scolastico vedrà circa 100mila iscritti in meno rispetto a quest'anno, un forte Calo per cui ancora non ci sono cause ben specifiche. Per il 2021/2022 sono previsti circa 101mila ... Leggi su globalist (Di venerdì 21 maggio 2021) Il prossimo anno scolastico vedrà circaiscritti inrispetto a quest'anno, un forteper cui ancora non ci sono cause ben specifiche. Per il 2021/2022 sonocirca 101mila ...

Advertising

FunzPub : ??AUTO BLU, RIPARTITO IL CENSIMENTO: NEL 2019 VETTURE DI SERVIZIO IN CALO DEL 23,4%, A QUOTA 25.668. TASSO DI RISPOS… - borghi_claudio : Un mese e mezzo dall'apertura delle scuole, tre settimane dal ritorno delle zone gialle, dei ristoranti e della lib… - RobertaDowney7 : RT @IrlandaOggi: Nei prossimi trent'anni la popolazione delle aree urbane irlandesi???? aumenterà del 29,2%. In Italia???? invece diminuirà de… - gazzettaparma : Primi effetti positivi delle vaccinazioni a Parma: calo significativo dei contagi tra gli ultra 80enni - sabinodelia : @cryptonomist_ È ancora presto per parlare di calo delle riserve exchange -

Ultime Notizie dalla rete : Calo delle Bollettino coronavirus Ministero Salute 21 maggio/ Positività risale sopra il 2% ... 5.000 casi Leggermente in salita anche il numero delle vittime ma ancora una volta sotto le 200, ieri 164, per un totale di 124.810 decessi per covid in Italia. Continua costante invece il calo di ...

Unioncamere: in dieci anni sono mancate quasi 156mila imprese giovanili In dieci anni sono mancate all'appello quasi 156mila imprese giovanili, con un calo del - 22,4%. Il risultato è che a fine 2020 si contano circa 541 mila imprese giovanili iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di commercio contro le 697mila presenti nel 2011. E se ...

Calo delle nascite? Non proprio, occhio all'emigrazione giovanile Formiche.net Pisa, un abitante su cinque ha ricevuto il vaccino ma calano le somministrazioni Il calo comunque si è riscontrato in tutte le ... di persone che hanno completato il ciclo vaccinale sulla base delle prime dosi ricevute. Qui sono il 57,3% degli utenti, mentre in Alta ...

Indice Rt oggi: i dati delle regioni Emilia Romagna, Marche e Veneto Bologna, 21 maggio 2021 - E' in calo ovunque l 'indice di trasmissibilità del coronavirus: tanto che solo soltanto due le regioni che hanno un valore superiore all'1 e sono Molise e Umbria, ma il limi ...

... 5.000 casi Leggermente in salita anche il numerovittime ma ancora una volta sotto le 200, ieri 164, per un totale di 124.810 decessi per covid in Italia. Continua costante invece ildi ...In dieci anni sono mancate all'appello quasi 156mila imprese giovanili, con undel - 22,4%. Il risultato è che a fine 2020 si contano circa 541 mila imprese giovanili iscritte al RegistroImpreseCamere di commercio contro le 697mila presenti nel 2011. E se ...Il calo comunque si è riscontrato in tutte le ... di persone che hanno completato il ciclo vaccinale sulla base delle prime dosi ricevute. Qui sono il 57,3% degli utenti, mentre in Alta ...Bologna, 21 maggio 2021 - E' in calo ovunque l 'indice di trasmissibilità del coronavirus: tanto che solo soltanto due le regioni che hanno un valore superiore all'1 e sono Molise e Umbria, ma il limi ...