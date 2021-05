Albiol: 'Amo Napoli, andrà in Champions League' (Di venerdì 21 maggio 2021) Centosettantotto presenze e sei gol, dal 2013 al 2019. Una presenza costante nella difesa del Napoli , passando da Benitez, Sarri e Ancelotti. E' Raúl Albiol , centrale spagnolo ora in forza al ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 21 maggio 2021) Centosettantotto presenze e sei gol, dal 2013 al 2019. Una presenza costante nella difesa del, passando da Benitez, Sarri e Ancelotti. E' Raúl, centrale spagnolo ora in forza al ...

