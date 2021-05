Al via gli incontri dal vivo di Open. Lunedì 24 a Milano «Zan o non Zan»: dibattito su una legge contro l’omotransfobia (Di venerdì 21 maggio 2021) Inizia una nuova stagione per la vita degli italiani. Dopo aver sperimentato il lockdown duro, le restrizioni della mobilità e la sospensione degli eventi, i cittadini e le cittadine tornano a frequentare quegli spazi di libertà che la pandemia ha cancellato dal quotidiano. In questa nuova stagione, Open – il giornale dei giovani per i giovani fondato nel 2018 da Enrico Mentana – vuole essere protagonista e partecipare – in sicurezza – alla ripartenza del Paese con una serie di incontri dal vivo per scandagliare la nuova normalità che ci aspetta e le sfide del dibattito pubblico. Open incontra è il nuovo format di appuntamenti con i protagonisti dell’attualità, a cui il pubblico potrà assistere dal vivo e in streaming, sul sito Open.online e sulla pagina Facebook. ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 maggio 2021) Inizia una nuova stagione per la vita degli italiani. Dopo aver sperimentato il lockdown duro, le restrizioni della mobilità e la sospensione degli eventi, i cittadini e le cittadine tornano a frequentare quegli spazi di libertà che la pandemia ha cancellato dal quotidiano. In questa nuova stagione,– il giornale dei giovani per i giovani fondato nel 2018 da Enrico Mentana – vuole essere protagonista e partecipare – in sicurezza – alla ripartenza del Paese con una serie didalper scandagliare la nuova normalità che ci aspetta e le sfide delpubblico.incontra è il nuovo format di appuntamenti con i protagonisti dell’attualità, a cui il pubblico potrà assistere dale in streaming, sul sito.online e sulla pagina Facebook. ...

