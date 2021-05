X Factor 2021 | c’è il nome del nuovo conduttore | il video del momento in cui Ludovico Tersigni lo scopre

(Di giovedì 20 maggio 2021) Da mesi si susseguivano le indiscrezioni su chi sarebbe stato il degno successore del talent show che ha consacrato la figura di Alessandro Cattelan. Ora Xsvela il mistero con una immagine sul suo account social di Instagram e dà ai suoi fan il grande e atteso annuncio: saràa condurre, attore già noto tra i giovanissimi per aver preso parte alle serie tv italiane più in voga delcome Summertime e Skam Italia. Xha finalmente il suoDal giorno dell’annuncio dell’abbandono al programma dato da Alessandro Cattelan è stato un susseguirsi di voci incessanti. C’era chi dava per favorito il vj eradiofonico Marco Maccarini, chi invece vedeva in Lodovica Comello la svolta al femminile ...

E' ufficiale: Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di Xe lo scopre in un modo bizzarro, scoppiando in lacrime dall'emozione durante un "finto" provino organizzato dalla produzione del talent show. Ludovico Tersigni scopre in modo bizzarro di ...la prima volta in cui abbiamo avuto modo di conoscere Ludovico Tersigni risale al 2014, quando recitò nel film diretto da suo ...X Factor sceglie il suo frontman: sarà Ludovico Tersigni il conduttore dello show di Sky prodotto da Fremantle, atteso a settembre su Sky e NOW.Romano, 25 anni, Ludovico è tra i protagon ...Con un tweet Sky ha confermato l'indiscrezione trapelata nei giorni scorsi: l'attore è alla sua prima esperienza in televisione ...