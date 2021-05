Wta Belgrado 2021 | programma | orari e ordine di gioco venerdì 21 maggio

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ildella giornata di21del torneo Wta di: ecco glie l’di. Ad aprire le danze sul campo principale saranno l’argentina Podoroska e l’olandese Konjuh, cui seguiranno altri tre quarti di finale. Inanche i due ottavi di finale interrotti giovedì a causa della pioggia: Jani-Kalinskaya ripartirà dal punteggio di 4-6 6-1, mentre Tomova-Fernandez dallo 0-0. Di seguito ilcompleto della settima giornata del torneo serbo.DIVENERDI’ 21CENTER COURT Dalle ore 10.30 Podoroska vs Konjuh A seguire Sasnovich vs Osorio Serrano A seguire Badosa vs Peterson A ...