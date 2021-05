VIDEO – #VergognaRaiSport sui social | per i commenti fuorionda di Gentili e Tardelli sul fallo di Cuadrado

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO #VergognaRaiSport

Il Sole 24 ORE

Su Twitter impazza l’hashtag #VergognaRaiSport. Che succede, direbbe Morgan? In diretta ieri sera su Rai 1, al termine della finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus contro l’Atalanta, si parla del ...Non è la prima volta che capita e – come al solito – quando succede le polemiche si alimentano in continuazione. Un fuori onda Raisport ha alimentato le polemiche del post partita tra Atalanta e Juven ...