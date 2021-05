Video l’Eredità 20 maggio 2021: Giulia di L’Aquila (Di giovedì 20 maggio 2021) l’Eredità di giovedì 20 maggio 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, è Giulia di L’Aquila. Giulia, giovanissima, ha una laurea triennale in Scienze Internazionali e Diplomatiche e sogna di intraprendere la carriera diplomatica. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 57.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 20 maggio 2021)di giovedì 20. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, èdi, giovanissima, ha una laurea triennale in Scienze Internazionali e Diplomatiche e sogna di intraprendere la carriera diplomatica. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 57.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire ...

Advertising

dante_lucifero : RT @01Distribution: Non c'è niente di giusto in questo gioco. ?? Chris Rock ti aspetta dal 16 giugno al cinema con #Spiral - L'eredità di Sa… - Redblack100x100 : Ha preso l’eredità di kobe, sta mantenendo la sua promessa più importante - zazoomblog : Video l’Eredità 19 maggio 2021: Nicola di Bologna - #Video #l’Eredità #maggio #2021: - 01Distribution : Non c'è niente di giusto in questo gioco. ?? Chris Rock ti aspetta dal 16 giugno al cinema con #Spiral - L'eredità d… - daniattanasio1 : RT @giovanniallevi: Ho conosciuto Battiato a Los Angeles in un lungo pomeriggio insieme.Ho avuto la certezza che fosse l'unico artista a ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Video l’Eredità Battiato morto, il saluto dei colleghi e della politica da Mangoni a Franceschini: «Lascia un'eredità perenne» Il Messaggero