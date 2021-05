Viadotto A12 | la relazione di Migliorino alla Camera | “Autostrade sapeva delle criticità da ottobre | ma non fece alcun intervento”

Ultime Notizie dalla rete : Viadotto A12

Roma " 'Seppure Aspi fosse in possesso dal 1 ottobre 2020 di una relazione che denunciava il mancato raggiungimento di standard di sicurezza suldi Valle Ragone in, aveva omesso di attuare qualsiasi intervento e attività . Il ministero ha scoperto le anomalie ed è intervenuto per tutelare la pubblica incolumità'. Lo ha scritto l'...IlValle Ragone dell'autostrada, situato tra i caselli di Lavagna e Sestri Levante, in entrambe le direzioni dovrà essere chiuso subito ai mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate a ...Roma – "Seppure Aspi fosse in possesso dal 1 ottobre 2020 di una relazione che denunciava il mancato raggiungimento di standard di sicurezza sul viadotto di Valle Ragone in A12, aveva omesso di attuar ...Lo scorso 11 maggio, in Liguria, Autostrade per l'Italia (Aspi) vieta in via precauzionale il passaggio dei mezzi pesanti lungo un viadotto tra Lavagna e Sestri Levante, sull'autostrada A12, dopo alcu ...