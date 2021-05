Uomini e Donne, Martina spiazza Giacomo: “O così o niente” (Di giovedì 20 maggio 2021) Il tronista ha scelto la bella maestra di danza di Bergamo a “Uomini e Donne”. Ma lei ha dato una risposta netta che ha sorpreso tutti. Le vicende che riguardano… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 20 maggio 2021) Il tronista ha scelto la bella maestra di danza di Bergamo a “”. Ma lei ha dato una risposta netta che ha sorpreso tutti. Le vicende che riguardano… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - gualtierieurope : Un’ottima notizia l’approvazione in Consiglio @RegioneLazio di una legge che favorisce la #paritàsalariale tra uomi… - il_pucciarelli : Non vorrei smentire Conti, ma l'appellativo renziano/a viene utilizzato comunemente, per uomini e donne, basta apri… - MIBrutus : RT @catirafaella: @il_pucciarelli Non si tratta né di rinnegare l’appartenenza ad un partito né tantomeno di negare che l’appellativo venga… - astroelio10 : RT @littlemvoony: noi uomini bisessuali esistiamo, anche se siamo sempre stati visti anche all'interno della comunità come gay che non acce… -