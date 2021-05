Tornare in forma per l’estate? Ione Acosta, personal trainer dei vip, ha un consiglio infallibile (confermato da uno studio britannico) (Di giovedì 20 maggio 2021) Altro che sudore, lacrime e sangue. Per rimettersi in forma, dopo tutti questi mesi lontani dalle palestre, potrebbe essere necessario solo un piccolo sforzo, come ad esempio aumentare la velocità del proprio passo. Infatti, uno studio condotto dall’Università di Leicester (Regno Unito) ha dimostrato che una camminata a passo svelto può fare la differenza. “Non serve strafare”, conferma Ione Acosta, giovane trainer dei vip del calibro del calciatore Modibo Diakité o di vip italiani come Carolina Rey, Luca Capuano e la cantante Fiordaliso. “Basta ritagliarsi un po’ di tempo ogni giorno e fare una bella camminata veloce”, specifica, facendo riferimento allo studio britannico recentemente pubblicato sul Journal of Obesity. “I ricercatori hanno dimostrato che una camminata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Altro che sudore, lacrime e sangue. Per rimettersi in, dopo tutti questi mesi lontani dalle palestre, potrebbe essere necessario solo un piccolo sforzo, come ad esempio aumentare la velocità del proprio passo. Infatti, unocondotto dall’Università di Leicester (Regno Unito) ha dimostrato che una camminata a passo svelto può fare la differenza. “Non serve strafare”, conferma, giovanedei vip del calibro del calciatore Modibo Diakité o di vip italiani come Carolina Rey, Luca Capuano e la cantante Fiordaliso. “Basta ritagliarsi un po’ di tempo ogni giorno e fare una bella camminata veloce”, specifica, facendo riferimento allorecentemente pubblicato sul Journal of Obesity. “I ricercatori hanno dimostrato che una camminata ...

