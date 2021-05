Taglio territorio Parco Velino, Ambientalisti e opposizioni contro decisione centrodestra (Di giovedì 20 maggio 2021) L'Aquila - In Abruzzo, la regione verde dei Parchi, il Consiglio regionale con i voti della maggioranza di centrodestra, taglia 14mila ettari del Parco regionale Velino Sirente. Dopo la decisione di ieri sera terminata tra le polemiche per la cancellazione con la norma "ghigliottina" di circa 10mila emendamenti presentati dalle opposizioni di Centrosinistra e Movimento Cinque stelle, divampa la polemica. In particolare gli Ambientalisti parlano di "scelta scellerata". Definisce una "vera e propria barbarie" il Taglio di 14.000 ettari del Parco Sirente", Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea. Per la stazione ornitologica abruzzese si tratta di grave errore di fondo della Regione in contrasto ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 20 maggio 2021) L'Aquila - In Abruzzo, la regione verde dei Parchi, il Consiglio regionale con i voti della maggioranza di, taglia 14mila ettari delregionaleSirente. Dopo ladi ieri sera terminata tra le polemiche per la cancellazione con la norma "ghigliottina" di circa 10mila emendamenti presentati dalledi Centrosinistra e Movimento Cinque stelle, divampa la polemica. In particolare gliparlano di "scelta scellerata". Definisce una "vera e propria barbarie" ildi 14.000 ettari delSirente", Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea. Per la stazione ornitologica abruzzese si tratta di grave errore di fondo della Regione in contrasto ...

Advertising

zazoomblog : Taglio territorio Parco Velino Ambientalisti e opposizioni contro decisione centrodestra - #Taglio #territorio… - Agnese73186871 : @GinevraCardinal Eccomi??? allora, ho scelto Turismo e valorizzazione del territorio @UniEuropeaRoma ma pensavo a un… - ScrivoLibero : Taglio del nastro di un nuovo cantiere #Superbonus 110% in contrada #TorrediGaffe, in territorio di #Licata -… - _RomamoR : RT @ATtACcatiAlBus: @danititti @_dajedepunta_ @_RomamoR @romamobilita @Paolo__Ferrara Ecco come si presenta adesso la via: 'Nessuno dei res… - ATtACcatiAlBus : @danititti @_dajedepunta_ @_RomamoR @romamobilita @Paolo__Ferrara Ecco come si presenta adesso la via: 'Nessuno dei… -