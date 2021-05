Serena Rossi, grave lutto per l’attrice! Il messaggio doloroso spezza il cuore (Di giovedì 20 maggio 2021) Giorni molto tristi per l’attrice Serena Rossi. Un grave lutto ha colpito la showgirl che ha voluto salutare la persona cara anche sui social. L’attrice e showgirl napoletana Serena Rossi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 20 maggio 2021) Giorni molto tristi per l’attrice. Unha colpito la showgirl che ha voluto salutare la persona cara anche sui social. L’attrice e showgirl napoletana… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Serena Rossi Serena Rossi, grave lutto: morta la nonna Un gravissimo lutto ha colpito l'attrice e conduttrice italiana Serena Rossi. La notizia è sopraggiunta nelle scorse ore e ha lasciato la donna in uno stato di assoluta tristezza. Un dolore davvero difficile da sopportare, visto che ad andarsene è stata una ...

Stelle nello Sport, ecco i vincitori: Alberto Razzetti e Serena Viviani primi tra i big

Serena Rossi, il tragico lutto per la perdita della nonna: “Non riuscirà a separarci” Serena Rossi ha perso la sua adorata nonna e per ricordarla, sui social, ha pubblicato un suo scatto da ragazza e una foto del cielo. Nella didascalia ha scritto: “Neanche la più grande distanza riusc ...

