River Plate | 20 casi Covid e un centrocampista in porta | l’eroica vittoria in Libertadores dei ‘Los Millionarios’

(Di giovedì 20 maggio 2021) Clamoroso in Copa.A distanza di tre giorni dal Superclasico perso ai rigori alla Bombonera contro il Boca Juniors, la squadra allenata da Gallardo, trova il riscatto in un match destinato ad entrare nella storia. Al "Monumental" ilriesce nell’impresa di battere 2-1 l’Independiente Santa Fe con soli 11 giocatori disponibili e con Enzo Perez in.Dopo i 20di positività riscontrati tra le fila del club, la squadra, è stata costretta a scendere in campo nonostante avesse a disposizione appena 11 giocatori e nessun portiere. Nella serata in cui la squadra di Buenos Aires sembrava andare incontro ad una sonora batosta, l'inaspettata sorpresa: ilpassa con un convincente 1-2 firmato da Angileri ed Álvarez che poi hanno gestito ...

