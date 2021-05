"Rifkin's Festival", perché è comunque un Woody Allen (comprensibilmente senile) (Di giovedì 20 maggio 2021) Rifkin'S Festival Al cinema. Con Wallace Shawn, Gina Gershon e Elena Anaya. Regia di Woody Allen. Produzione USA 2020. Durata: 1 ora e 30 LA TRAMA Un intellettuale ebreo di New York, che da anni insegue il suo sogno di scrivere un "grande romanzo americano" va controvoglia al Festival del cinema di San Sebastian per seguire la moglie, press agent di attori e registi. Al Festival lui si stufa presto (la consorte è distratta dal lavoro e da un flirt con un giovane sussiegoso regista) ma lui trova inaspettatamente l'occasione per vivere una love story dicembre- maggio con una bella dottoressa spagnola. perché VEDERLO perché è sempre un film di Woody Allen, anche se è un Woody ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021)'SAl cinema. Con Wallace Shawn, Gina Gershon e Elena Anaya. Regia di. Produzione USA 2020. Durata: 1 ora e 30 LA TRAMA Un intellettuale ebreo di New York, che da anni insegue il suo sogno di scrivere un "grande romanzo americano" va controvoglia aldel cinema di San Sebastian per seguire la moglie, press agent di attori e registi. Allui si stufa presto (la consorte è distratta dal lavoro e da un flirt con un giovane sussiegoso regista) ma lui trova inaspettatamente l'occasione per vivere una love story dicembre- maggio con una bella dottoressa spagnola.VEDERLOè sempre un film di, anche se è un...

