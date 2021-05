Psicopatologia: non solo grandi eventi, anche cambiamenti imprevisti traumatizzano. (Di giovedì 20 maggio 2021) I traumi richiamano alla mente terremoti, incidenti, incendi, esplosioni, alluvioni, o ancora la perdita di persone care. Da tempo però la Psicopatologia ha dimostrato che anche eventi e fatti positivi, come promozioni e trasferimenti in luoghi più belli, possono avere una carica traumatizzante, perché “ciò che traumatizza davvero è il cambiamento, soprattutto se imprevisto, e il fatto di non poter fare nulla”. Ma non è tutto. “Non sono solo le situazioni più evidenti; quali i maltrattamenti, gli abusi e le violenze a produrre risposte patologiche in chi le subisce, bisogna dare attenzione e offrire ascolto anche ai traumi precoci non necessariamente macroscopici: piccoli eventi dolorosi, distonie emotive, malintesi e perdite di sincronia nell’ambiente che dovrebbe fornire cure, ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) I traumi richiamano alla mente terremoti, incidenti, incendi, esplosioni, alluvioni, o ancora la perdita di persone care. Da tempo però laha dimostrato chee fatti positivi, come promozioni e trasferimenti in luoghi più belli, possono avere una carica traumatizzante, perché “ciò che traumatizza davvero è il cambiamento, soprattutto se imprevisto, e il fatto di non poter fare nulla”. Ma non è tutto. “Non sonole situazioni più evidenti; quali i maltrattamenti, gli abusi e le violenze a produrre risposte patologiche in chi le subisce, bisogna dare attenzione e offrire ascoltoai traumi precoci non necessariamente macroscopici: piccolidolorosi, distonie emotive, malintesi e perdite di sincronia nell’ambiente che dovrebbe fornire cure, ...

