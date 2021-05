Probabili formazioni Crotone-Fiorentina | ultima giornata Serie A 2020 2021

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ledi, match dell’di. Una sfida tra una squadra già retrocessa aritmeticamente e una che è riuscita a salvarsi con tre turni di anticipo. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida.– In dubbio Messias, in caso spazio al 3-5-2 con Simy e Ounas sul fronte d’attacco. Campionato finito invece per Reca.– Vlahovic e Ribery sul fronte d’attacco mentre Venuti e Biraghi agiranno sulle corsie laterali. Recupera Dragowski ma è squalificato. Le(3-5-2): Cordaz; ...

Advertising

zazoomblog : Probabili formazioni Atalanta-Milan: ultima giornata Serie A 2020-2021 - #Probabili #formazioni… - zazoomblog : Probabili formazioni Bologna-Juventus: ultima giornata Serie A 2020-2021 - #Probabili #formazioni - zazoomblog : Probabili formazioni Atalanta-Milan: ultima giornata Serie A 2020-2021 - #Probabili #formazioni - TuttoFanta : ?#NAPOLI: #Maksimovic è guarito dal #covid19 ?? - infoitsport : Bari-Foggia | Probabili formazioni | Playoff Serie C | 19 maggio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Goal.com

Alle 18.30 capitan Mancosu e compagni scenderanno sul terreno di gioco del "Via del Mare" nella sfida contro i lagunari. Salentini costretti alla ...GILLETTE BOMBER VS KING: ECCHO CHI GIOCA STASERA Ledi Gillette Bomber vs King riguardano la partita benefica che si gioca alle ore 20:30 di giovedì 20 maggio ...Il Cagliari sfida in casa il Genoa nella 38ª e ultima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Si scende in campo per il recupero. La Lazio all'Olimpico - nell'ultima gara casalinga della stagione - ospita il Torino che cerca un punto per brindare alla salvezza. Alla sfida guarda ...