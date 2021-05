Pfizer, “ok dosi under 12 possibile entro inizio 2022” (Di giovedì 20 maggio 2021) Pfizer e BioNTech prevedono che i risultati dei test sul loro vaccino anti-Covid Comirnaty nei bambini under 12, nella fascia d’età compresa fra 6 mesi e 11 anni, “saranno disponibili nella seconda metà del 2021. Se la sicurezza e l’immunogenicità” del prodotto “saranno confermate, in attesa di accordo e approvazione da parte delle agenzie regolatorie, speriamo di ricevere l’autorizzazione per la vaccinazione dei più piccoli entro l’inizio del 2022”. E’ la stima dell’americana Pfizer, che insieme alla tedesca BioNTech ha sviluppato Comirnaty. L’azienda ricorda che Pfizer e BioNTech hanno somministrato “nel marzo 2021 il vaccino ai primi bambini sani in uno studio globale di fase 1/2/3, per valutarne ulteriormente la sicurezza, la tollerabilità e l’immunogenicità nei ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 maggio 2021)e BioNTech prevedono che i risultati dei test sul loro vaccino anti-Covid Comirnaty nei bambini12, nella fascia d’età compresa fra 6 mesi e 11 anni, “saranno disponibili nella seconda metà del 2021. Se la sicurezza e l’immunogenicità” del prodotto “saranno confermate, in attesa di accordo e approvazione da parte delle agenzie regolatorie, speriamo di ricevere l’autorizzazione per la vaccinazione dei più piccolil’del”. E’ la stima dell’americana, che insieme alla tedesca BioNTech ha sviluppato Comirnaty. L’azienda ricorda chee BioNTech hanno somministrato “nel marzo 2021 il vaccino ai primi bambini sani in uno studio globale di fase 1/2/3, per valutarne ulteriormente la sicurezza, la tollerabilità e l’immunogenicità nei ...

