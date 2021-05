Perde ai videogame e si sfoga massacrando i vicini di casa

(Di giovedì 20 maggio 2021) L'assassino era coinvolto in maniera perversa nel videogioco Doom Eternal ed era frustrato per il fatto di non riuscire a passare di livello. Uccisi treditra cui una bimba di nove anni

Dalla Russia, per la precisione dalla città siberiana di Krasnoyarsk, arriva la notizia di un 34enne che, infuriato per non riuscire a passare di livello nell'ambito di un videogioco , ha preso un ...... membro svedese dell'HFP, porta in tribunale il gruppo, ma per due voltemiseramente. LADY ... surclassato dai, dai social network, da forme di narrazione interattiva e di ultima ...L'assassino era coinvolto in maniera perversa nel videogioco Doom Eternal ed era frustrato per il fatto di non riuscire a passare di livello. Uccisi tre vicini di casa tra cui una bimba di nove anni ...ROMA. «Durante la pandemia l'industria italiana dei videogiochi ha registrato una crescita tra le tre più alte d'Europa: nel 2020 il giro d'affari ha toccato i 2 miliardi e 179 milioni di euro, con un ...