Morto Kentaro Miura | il mondo dei fumetti dice addio il creatore di Berserk

Ultime Notizie dalla rete : Morto Kentaro

Il mondo dei manga è in lutto. E'infatti, a soli 54 anni,Miura, autore del popolare 'Berserk'. Il mangaka è deceduto a causa di una dissezione aortica acuta, come riferisce l'editore giapponese del fumetto, Hakusensha. ...Il grande mangakaMiura ha legato il suo nome alla saga di Bersek, ovvero del guerriero Guts costretto a vagare in un mondo fantasy pieno di insidie. Con la sua scomparsa improvvisa a 54 anni, l'autore lascerà ...Il mondo dei fumetti saluta Kentaro Miura, noto artista che scompare all'età di 54 anni: la notizia arriva oggi ma il gionrno del decesso è un altro ...“Dr. Kentaro Miura, autore di Berserk, è morto il 6 maggio 2021 a causa di una dissezione aortica. Vogliamo esprimere il nostro massimo rispetto e gratitudine per il lavoro svolto da Miura e preghiamo ...