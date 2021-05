Mare Jonio torna in mare, Mediterranea: “Dalla Procura accuse inconsistenti’ (Di giovedì 20 maggio 2021) La mare Jonio, l’unica nave del soccorso civile battente bandiera italiana e gestita Dalla piattaforma della società civile italiana Mediterranea Saving Humans APS, è entrata in cantiere a Venezia “per importanti lavori di manutenzione che, nel giro di qualche settimana, le consentiranno di essere di nuovo pronta a navigare”. “Nel mar Mediterraneo centrale si è avuta notizia, dopo la strage del 21 aprile scorso, di almeno altri tre naufragi, con decine di vittime e dispersi. Intanto altre navi non governative sono state sottoposte a fermi amministrativi arbitrari – si legge in una nota – Di fronte alla latitanza degli Stati europei che non intervengono, come dovrebbero, con una missione militare di ricerca e soccorso e di fronte al grido di dolore di donne, uomini, bambini in fuga dagli orrori della ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) La, l’unica nave del soccorso civile battente bandiera italiana e gestitapiattaforma della società civile italianaSaving Humans APS, è entrata in cantiere a Venezia “per importanti lavori di manutenzione che, nel giro di qualche settimana, le consentiranno di essere di nuovo pronta a navigare”. “Nel mar Mediterraneo centrale si è avuta notizia, dopo la strage del 21 aprile scorso, di almeno altri tre naufragi, con decine di vittime e dispersi. Intanto altre navi non governative sono state sottoposte a fermi amministrativi arbitrari – si legge in una nota – Di fronte alla latitanza degli Stati europei che non intervengono, come dovrebbero, con una missione militare di ricerca e soccorso e di fronte al grido di dolore di donne, uomini, bambini in fuga dagli orrori della ...

A proposito di accanimenti giudiziari Marzo 2019: la Ong Mediterranea (con la nave Mare Jonio) viene accusata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e disobbedienza a ordine militare. Nave sequestrata. Com'è finita? ...

