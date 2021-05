Fra jazz | hip hop | techno e Jovanotti | sabato a Sacile il trombonista Gianluca Petrella in quintetto

(Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo il trionfale ritorno con il primo concerto chescorso ha portato sul palco del Volo deldi Controtempo il Tinissima 4t di Francesco Bearzatti, impreziosito dal llve painting di Davide Toffolo,22 maggio, alle 18.30, allo Zancanaro di, sarà la volta di un altro grandissimo nome del, quello diche è fra i più riconosciuti musicisti italiani nel mondo, pluripremiato (già agli esordi vinse nel 2006 e nel 2007 la classifica per i migliori artisti emergenti a livello mondiale stilata dalla rivista statunitense Down Beat), passato per i palcoscenici e i festival più prestigiosi (Montreal, Toronto, Tokyo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Parigi, Londra, New Orlean), noto per i lavori editi dalle ...

Advertising

bradipo22 : Il Portogallo con questa proposta abbastanza jazz si prenderà i voti dei radical chic fra cui anche la mia preferen… - effe_news : Fra jazz, hip hop, techno e Jovanotti : sabato a Sacile Il grande trombonista Gianluca Petrella in quintetto - favelling : sono le otto di sera ma sembrano le cinque del pomeriggio, sto al quarto caffè, fra poco preparerò il quinto, e son… - fenodf : stesso dubbio a queste latitudini non vorrei che fosse uno scherzo che scopriremo quando fra una trentina d'anni qu… - ilikefinemusic : RT @NMRNowPlays: Riccardo Del Fra / Joey Baron / Bruno Ruder - Mickey's House #radio #nowplaying #riccardodelfra #joeybaron #brunoruder #ja… -

Ultime Notizie dalla rete : Fra jazz

Udine20

... Peppe Servillo, Mario Incudine, l'Orchestra Corelli e lo Stefano Di BattistaQuartet, ma ... In romagnolo, trébb è una riunioneamici, un incontro, una veglia; un'occasione sociale che sa ...... Peppe Servillo, Mario Incudine, l'Orchestra Corelli e lo Stefano Di BattistaQuartet, ma ... In romagnolo, 'trébb' è una riunioneamici, un incontro, una veglia; un'occasione sociale che sa ...Dopo il trionfale ritorno con il primo concerto che sabato scorso ha portato sul palco del Volo del jazz di Controtempo il Tinissima 4t di Francesco ...Donovan Mitchell practiced with the Jazz for the first time since spraining his ankle in mid-April. Asked if he expects to play Game 1, he said, “That’s the goal.” — Tim M ...