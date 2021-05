F1: Monaco; problemi per Leclerc, fuori da prime libere (Di giovedì 20 maggio 2021) E' cominciato male per Charles Leclerc il fine settimana del gran premio di Montecarlo di F1. Il pilota della Ferrari infatti ha dovuto interrompere quasi subito la prima sessione di libere per un ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) E' cominciato male per Charlesil fine settimana del gran premio di Montecarlo di F1. Il pilota della Ferrari infatti ha dovuto interrompere quasi subito la prima sessione diper un ...

Advertising

CatelliRossella : F1: Monaco; problemi per Leclerc, fuori da prime libere - F1 - ANSA - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #F1, la classifica e i risultati della prima sessione del #MonacoGP: #Perez davanti a #Sainz, problemi per #Leclerc htt… - giornaleradiofm : Approfondimenti: F1: Monaco; problemi per Leclerc, fuori da prime libere: (ANSA) - ROMA, 20 MAG - E' cominciato mal… - News_Auto_cars : F1 – Monaco, libere 1: Perez di un soffio su Sainz, problemi per Leclerc - Graftechweb : F1 – Monaco, libere 1: Perez di un soffio su Sainz, problemi per Leclerc -