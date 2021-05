Estradato Taulant Pasho: i corpi dei genitori furono trovati a pezzi in valigie (Di giovedì 20 maggio 2021) Taulant Pasho è stato Estradato in Italia per scontare una condanna per reati in materia di droga. L’uomo sarà anche sentito dai pm che indagano sul duplice omicidio dei genitori, ritrovati sezionati all’interno di alcune valigie. Taulant Pasho, il figlio dei coniugi albanesi ritrovati a pezzi a Firenze in un terreno confinante tra la superstrada FiPiLi e il carcere di Sollicciano, è stato Estradato in Italia dalla Svizzera, dove era recluso per furto e violazione di domicilio. I resti dei corpi senza vita dei genitori erano stati scoperti impacchettati all’interno di diverse valigie, rinvenute lo scorso dicembre nell’arco di alcuni ... Leggi su ck12 (Di giovedì 20 maggio 2021)è statoin Italia per scontare una condanna per reati in materia di droga. L’uomo sarà anche sentito dai pm che indagano sul duplice omicidio dei, risezionati all’interno di alcune, il figlio dei coniugi albanesi ria Firenze in un terreno confinante tra la superstrada FiPiLi e il carcere di Sollicciano, è statoin Italia dalla Svizzera, dove era recluso per furto e violazione di domicilio. I resti deisenza vita deierano stati scoperti impacchettati all’interno di diverse, rinvenute lo scorso dicembre nell’arco di alcuni ...

