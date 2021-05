Demi Lovato: “Sono una persona non binaria. Indicatemi con il pronome ‘loro'” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Oggi è un giorno che Sono così felice di condividere più della mia vita con tutti voi. Sono orgogliosa di farvi sapere che mi identifico come non binario, e da ora in poi cambierò ufficialmente il mio pronome in loro“. Demi Lovato, la popstar americana 28enne divenuta famosa con gli show della Disney Channel, ha chiesto attraverso un video pubblicato sui suoi social di non utilizzare più il pronome femminile per indicarla ma il “they” (loro). “Questo è avvenuto dopo molto lavoro di guarigione e autoriflessione – spiega sempre Demi Lovato -. Sto ancora imparando e entrando in me stessa, e non pretendo di essere un esperto o un portavoce. Condividerlo con voi ora mi porta ad un altro livello di vulnerabilità verso di voi”. Un gesto eclatante, conclude ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021) “Oggi è un giorno checosì felice di condividere più della mia vita con tutti voi.orgogliosa di farvi sapere che mi identifico come non binario, e da ora in poi cambierò ufficialmente il mioin loro“., la popstar americana 28enne divenuta famosa con gli show della Disney Channel, ha chiesto attraverso un video pubblicato sui suoi social di non utilizzare più ilfemminile per indicarla ma il “they” (loro). “Questo è avvenuto dopo molto lavoro di guarigione e autoriflessione – spiega sempre-. Sto ancora imparando e entrando in me stessa, e non pretendo di essere un esperto o un portavoce. Condividerlo con voi ora mi porta ad un altro livello di vulnerabilità verso di voi”. Un gesto eclatante, conclude ...

