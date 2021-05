Curling, Mondiali doppio misto 2021: l’Italia perde contro il Canda ma si riscatta nella sfida con la Repubblica Ceca (Di giovedì 20 maggio 2021) Giornata agrodolce per l’Italia ai Mondiali di Curling di doppio misto in corso di svolgimento ad Aberdeen (Scozia). La coppia azzurra composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner con i risultati di oggi si piazza al secondo posto nella classifica del Gruppo A con 5 vittorie e 2 sconfitte alle spalle di Scozia e Canada. Gli italiani hanno perso 6-4 dal Canada una sfida estremamente intensa ed equilibrata. l’Italia dopo aver subito un punto nel primo end è riuscita a ribaltare la situazione rubando per due volte consecutive la mano (3-1). A questo punto, però, salgono in cattedra i nordamericani che prima piazzano due punti e poi rubano la mano portandosi 3-4. Il finale è intensissimo con l’Italia che si riporta in parità ma ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Giornata agrodolce peraididiin corso di svolgimento ad Aberdeen (Scozia). La coppia azzurra composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner con i risultati di oggi si piazza al secondo postoclassifica del Gruppo A con 5 vittorie e 2 sconfitte alle spalle di Scozia e Canada. Gli italiani hanno perso 6-4 dal Canada unaestremamente intensa ed equilibrata.dopo aver subito un punto nel primo end è riuscita a ribaltare la situazione rubando per due volte consecutive la mano (3-1). A questo punto, però, salgono in cattedra i nordamericani che prima piazzano due punti e poi rubano la mano portandosi 3-4. Il finale è intensissimo conche si riporta in parità ma ...

Advertising

fisg_it : Una vittoria con la Repubblica Ceca e una sconfitta con il Canada oggi per l’Italia ai Mondiali di curling doppio m… - AndreaBarzy : RT @fisg_it: Grande Italia nella seconda giornata dei Mondiali di curling doppio misto ????In Scozia gli azzurri vincono entrambe le partite… - sportface2016 : #Curling Due vittorie per #Mosaner e #Constantini ai Mondiali di doppio misto - unapologeticnp : RT @fisg_it: Grande Italia nella seconda giornata dei Mondiali di curling doppio misto ????In Scozia gli azzurri vincono entrambe le partite… - worldcurling : RT @fisg_it: Grande Italia nella seconda giornata dei Mondiali di curling doppio misto ????In Scozia gli azzurri vincono entrambe le partite… -