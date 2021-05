Copasir, che cos’è e come funziona l’organo su cui è in corso la lite tra Salvini e Meloni (Di giovedì 20 maggio 2021) Il polverone sollevato da Fratelli d’Italia sul Copasir ha portato ad una decisione drastica da parte del Presidente dell’organo. Raffaele Volpi (Lega) si è infatti dimesso, seguito a ruota dal collega di partito Paolo Arrigoni. La scelta di Volpi è stata determinata dalle pressanti richieste del partito erede di Alleanza Nazionale, che reclama la presidenza del Copasir in quanto la legge prevede che vada all’opposizione. Volpi presiede l’organo dal 9 ottobre 2019, periodo in cui il governo era quello “giallorosso” guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da PD, Movimento 5 Stelle e LeU, mentre la Lega sedeva proprio tra i banchi dell’opposizione. Ora però le cose sono cambiate. Con la caduta del governo “Conte bis” e il nuovo governo Draghi, la Lega è entrata in maggioranza: l’unico partito rimasto ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 20 maggio 2021) Il polverone sollevato da Fratelli d’Italia sulha portato ad una decisione drastica da parte del Presidente del. Raffaele Volpi (Lega) si è infatti dimesso, seguito a ruota dal collega di partito Paolo Arrigoni. La scelta di Volpi è stata determinata dalle pressanti richieste del partito erede di Alleanza Nazionale, che reclama la presidenza delin quanto la legge prevede che vada all’opposizione. Volpi presiededal 9 ottobre 2019, periodo in cui il governo era quello “giallorosso” guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da PD, Movimento 5 Stelle e LeU, mentre la Lega sedeva proprio tra i banchi dell’opposizione. Ora però le cose sono cambiate. Con la caduta del governo “Conte bis” e il nuovo governo Draghi, la Lega è entrata in maggioranza: l’unico partito rimasto ...

