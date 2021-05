Advertising

autosprint : #Binotto, #Leclerc conosce bene Monaco da poter recuperare ?? - tonyledo99 : Binotto date una macchina a questo ragazzo #skymotori #Charles16 #MonacoGP @Charles_Leclerc - LaLuna36248370 : RT @mony_carmy: Già Raisport fa schifo di suo quando il giorno dopo che vince la Carrarese non mettono un nostro gol tra i migliori, poi ha… - mony_carmy : Già Raisport fa schifo di suo quando il giorno dopo che vince la Carrarese non mettono un nostro gol tra i migliori… - saiinzleclerc : @Vetteleclerc @Charles_Leclerc imagine Binotto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Binotto Leclerc

Straordinario in qualifica Mattia, dalla conferenza dei team principal tra le due sessioni, confida nella familiarità dicon la pista di casa per minimizzare l'impatto di un turno di ......Ferrari sottolineando più e più volte " sia direttamente per voce del team principal Mattia... che ha chiuso la qualifica con il quarto tempo die il quinto di Sainz e che può ...Mattia Binotto esprime il proprio parere ai microfoni di Sky Sport F1 dopo i primi chilometri del Gran Premio di Monaco, quinto atto del Mondiale F1 2021. Il team principal della Ferrari fa il punto d ...Il problema di affidabilità al cambio occorso nelle libere 1 ha tenuto fuori Charles dall'intera sessione, con appena 4 giri. Non il migliore degli avvii, su una pista dove è fondamentale costruire la ...