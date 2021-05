Begovic | “Milan | volevo restare Gigio può alzare trofei” | ESCLUSIVA

(Di giovedì 20 maggio 2021) Asmir, ex portiere del, ha parlato inai nostri microfoni. Le dichiarazioni sul suo passato rossonero e non solo

Advertising

PianetaMilan : -

Ultime Notizie dalla rete : Begovic Milan

In fondo Pioli deve ringraziarlo, riconoscergli un po' di "merito", perché il suoè nato dopo una sconfitta incassata contro di lui: Davide Nicola. La scossa che serviva ai ...davanti ein ...Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Asmir, portiere bosniaco alnella seconda parte della scorsa stagione Due sole presenze, ma nello spogliatoio è stata voce autorevole e ascoltata quanto quella di Kjaer e Zlatan Ibrahimovic. ...Del Piero cuore d’oro: che gesto per l’ospedale pediatrico di Los Angeles – FOTO. Del Piero nella lotta al Coronavirus: che gesto per l’ospedale di Los Angeles dell’ex c ...Il tecnico rossonero ha uno score negativo contro l'allenatore granata. Eppure la sconfitta col Genoa pre-lockdown ha fatto partire una svolta ...