Abiti in poliestere venduti come seta e cashmere: sequestri a Milano e Agrate (Di giovedì 20 maggio 2021) Monza - Maxi sequestro di capi contraffatti tra la Lombardia e il Piemonte. Oltre 400mila capi di abbigliamento - per un valore di oltre 5 milioni di euro - confezionati con materiale sintetico , ma ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 20 maggio 2021) Monza - Maxi sequestro di capi contraffatti tra la Lombardia e il Piemonte. Oltre 400mila capi di abbigliamento - per un valore di oltre 5 milioni di euro - confezionati con materiale sintetico , ma ...

Advertising

qn_giorno : Abiti in poliestere venduti come seta e cashmere: sequestri a #Milano e #Agrate - solops : Abiti in poliestere venduti come seta e cachemere e cetrioli marini essiccati, maxi sequestro a Torino - quotidianopiem : Abiti in poliestere venduti come seta e cachemere e cetrioli marini essiccati, maxi sequestro a Torino -