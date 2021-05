A Silvio mancano 51 voti per diventare Presidente Le manovre di Berlusconi verso il Quirinale. I numeri (Di giovedì 20 maggio 2021) A Silvio Berlusconi mancano 51 voti per diventare Presidente della Repubblica e succedere a Sergio Mattarella. L'ipotesi lanciata da Antonio Tajani, vicePresidente di Forza Italia, come sogno prende corpo nel Centrodestra e da Lega, Fratelli d'Italia e partiti minori arrivano segnali di grande apertura e di totale disponibilità. Certo, il Pd ufficialmente è contrario, così come i 5... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 20 maggio 2021) A51perdella Repubblica e succedere a Sergio Mattarella. L'ipotesi lanciata da Antonio Tajani, vicedi Forza Italia, come sogno prende corpo nel Centrodestra e da Lega, Fratelli d'Italia e partiti minori arrivano segnali di grande apertura e di totale disponibilità. Certo, il Pd ufficialmente è contrario, così come i 5... Segui su affaritaliani.it

annanamia : Silvio Berlusconi è «seriamente malato»: le sue condizioni di salute, oggi - abbondio_silvio : RT @RobertoMerlino1: Ragazzi, ma vi rendete conto cosa scrivono ? ?? La Casellati , Crosetto , mancano solo Gasparri e La Russa ! ???? Robe da… - Silvio_710719 : @Valentina11032 Mancano gli spilloni infilzati - Xenobrigatismo : @Mussmauer @Silvio_Luciani @giaestrismo @TullioMon No per carità, anzi per decisioni arbitrali ci mancano tot punti… - micomeco47 : @fattoquotidiano Ritorna Silvio ci mancano tanto le tue... corna e il mitico... cucu' -