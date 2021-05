A Chi l’ha visto una testimonianza su Claudio e Anna Corona: il racconto (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 19 maggio 2021, Federica Sciarelli ha presentato una importante testimonianza che riguarda la vicenda di Denise Pipitone. Si tratta di un uomo, che non si è fatto riconoscere dai telespettatori ma che i giornalisti di Chi l’ha visto conoscono, che ha deciso di raccontare alcune strane circostanze che conosce. Ha voluto parlare dei suoi rapporti con Claudio Corona, fratello di Anna Corona e zio di Jessica Pulizzi. “Vi facciamo sentire una testimonianza molto forte. Si tratta di un uomo che abbiamo dovuto oscurare. Lui ci dice che ha conosciuto bene Claudio Corona, lo zio di Jessica, fratello di Anna” ha detto la conduttrice di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella puntata di Chiin onda il 19 maggio 2021, Federica Sciarelli ha presentato una importanteche riguarda la vicenda di Denise Pipitone. Si tratta di un uomo, che non si è fatto riconoscere dai telespettatori ma che i giornalisti di Chiconoscono, che ha deciso di raccontare alcune strane circostanze che conosce. Ha voluto parlare dei suoi rapporti con, fratello die zio di Jessica Pulizzi. “Vi facciamo sentire unamolto forte. Si tratta di un uomo che abbiamo dovuto oscurare. Lui ci dice che ha conosciuto bene, lo zio di Jessica, fratello di” ha detto la conduttrice di ...

