Tommaso Zorzi replica a chi critica la sua vita privata

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 19 maggio 2021)nelle ultime settimane è stato al centro del gossip e della cronaca rosa. A far discutere è la sua presunta frequentazione conStanzani , ex ballerino di Amici. L’opinionista stanco di essere giudicato, eto per le sue scelte ha sbottato sui social.attualmente è sicuramente uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più seguiti. Proprio per questo motivo, negli ultimi giorni ha Articolo completo: dal blog SoloDonna