Advertising

fattoquotidiano : Vitalizio a Formigoni, Licheri (M5s): “Da Lega e Forza Italia sputo in faccia a cittadini”. Taverna (M5s): “Scanda… - fameht : @niky40786498 @mariandres2014 Infatti. Non mi scandalizzano le parole tristi e meschine dell'Azzolina, ma il costan… - clarissa_gmai : RT @GabryContessa: @GabrieleIuvina1 basta grattare appena x trovare i coattoni sbracati del partito grillino. oltretutto sono mesi che gli… - CorriereCitta : Taverna: “M5S sempre contro i vitalizi” - 67_robin : RT @fattoquotidiano: Vitalizio a Formigoni, Licheri (M5s): “Da Lega e Forza Italia sputo in faccia a cittadini”. Taverna (M5s): “Scandalos… -

Ultime Notizie dalla rete : Taverna M5S

... tuona la vicepresidente del Senato Paola, esponente, parlando con la stampa. "E' una cosa che noi non permetteremo: ci sono numerosi strumenti per controbattere a questa indegna ......delsul reddito di cittadinanza è diventata la principale argomentazione per mettere in salvo le pensioncine dei condannati. Intanto in una nota gli esponenti del MoVimento 5 Stelle Paola,...L'ex governatore della Regione Lombardia prenderà il vitalizio, nonostante la sua condanna in via definitiva. Azzolina: "Come scatarrare sui cittadini onesti" Il Consiglio di garanzia del Senato ha co ...Ira del M5S su Lega e Forza Italia dopo la riassegnazione in Consiglio di Garanzia del Senato della misura ad alcuni ex parlamentari. “Ieri sera è accaduto qualcosa di scandaloso. All’interno del Cons ...