Sono 1800 gli Infermieri in esubero assunti per il Covid, 200 di loro vengano prestati alle RSA. (Di mercoledì 19 maggio 2021) Oggi in Puglia i dirigenti di ben 500 strutture assistenziali di natura socio-sanitaria hanno protestato davanti alla sede della Regione per chiedere in “prestito” 200 Infermieri da adibire alle cure nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA e A). Ce sarebbero ben 1800 unità Infermieristiche in esubero per via del rallentamento della Pandemia Covid. E non è tutto, le dirigenze RSA chiedono l’accreditamento e i livelli essenziali di assistenza (LEA). Il portavoce Perrugini: “La Puglia è l’unica rimasta con solo il 10% di Rsa e Centri diurni accreditati” “In questo momento ci Sono 1223 persone ricoverate negli ospedali pugliesi per il Covid. O standard normativo prevede un infermiere prevede ogni sei. La Regione ne ha ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021) Oggi in Puglia i dirigenti di ben 500 strutture assistenziali di natura socio-sanitaria hanno protestato davanti alla sede della Regione per chiedere in “prestito” 200da adibirecure nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA e A). Ce sarebbero benunitàstiche inper via del rntamento della Pandemia. E non è tutto, le dirigenze RSA chiedono l’accreditamento e i livelli essenziali di assistenza (LEA). Il portavoce Perrugini: “La Puglia è l’unica rimasta con solo il 10% di Rsa e Centri diurni accreditati” “In questo momento ci1223 persone ricoverate negli ospedali pugliesi per il. O standard normativo prevede un infermiere prevede ogni sei. La Regione ne ha ...

Advertising

zazoomblog : Sono 1800 gli Infermieri in esubero assunti per il Covid 200 di loro vengano prestati alle RSA. - #Infermieri… - cvsmixcla : RT @stateofharold: COMUNQUE NOI RIDIAMO E SCHERZIAMO EH, MA TRA 28 PERSONE SONO AI 1800 AIUTOFOC - stateofharold : COMUNQUE NOI RIDIAMO E SCHERZIAMO EH, MA TRA 28 PERSONE SONO AI 1800 AIUTOFOC - reyeshades2 : 1800 tifosi e gli altri chi sono? ?? - Idl3 : In Cina ci sono circa 1800 accademici. Si tratta di un titolo riservato a un gruppo selezionato di studiosi legati… -