Riaprono le piscine scoperte a Milano | ecco quali e come accedere

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Per evitare code e assembramenti sarà possibile acquistare l'ingresso on line sul sito www.sport.it. "Le aperture in programma sabato 22 maggio - fa sapere la società - si vanno ad aggiungere ...

Ultime Notizie dalla rete : Riaprono piscine

... da sabato 22 maggioi centri commerciali nei weekend, gli impianti di risalita in montagna e a Milano sono pronte a ripartire anche lecoperte del Cardellino, Sant'Abbondio e il ...Le palestreil 24 maggio, leal chiuso il primo giugno. Ma già dal prossimo week endi negozi delle gallerie commerciali. Per gli eventi sportivi la presenza di pubblico ...In vista dell’estate, delle vacanze, delle riaperture e della ripresa del turismo, in Italia torna la zona bianca, cioè quella dove le restrizioni anti-Covid sono più leggere.“Se i dati lo consentiranno a fine mese ci saranno ulteriori misure di allentamento”, ha annunciato il ministro Gelmini. Un nuovo decreto per abolire il coprifuoco prima del 21 giugno e anticipare le ...