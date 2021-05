Probabile impianto di compostaggio ad Atena Lucana

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Torna a farsi strada l’ipotesi di realizzare l’diad, su area al confine con Sala Consilina area già individuata diversi anni fa ma successivamente scartata. Il Vallo di Diano dovrà individuare un’area per ospitare l’dial servizio del sub ambito eco-diano. A farsi avanti il comune diche ha proposto un sito ubicato nel suo territorio a confine con il comune di Sala Consilina, nei pressi dell’area individuata da RFI come possibile sito della Stazione di Alta Velocità/Alta Capacità. Dalla Regione Campania arrivano indicazioni in merito alla gestione dei rifiuti. Attraverso l’emanazione di un piano programmatico, ha dato disposizioni che ogni sub ambito distrettuale gestisca ...

