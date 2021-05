Playoff Serie C, secondo atto: il regolamento e le partite in programma oggi (Di mercoledì 19 maggio 2021) secondo atto dei Playoff promozione.Sono sei le partite che andranno scena nella giornata di oggi, mercoledì 19 maggio. Di seguito, il programma completo.GIRONE APro Vercelli-Juventus Under 23 ore 17:30Albinoleffe-Grosseto ore 18GIRONE BFeralpisalò-Virtus Verona ore 17:30Cesena-Matelica ore 17:30GIRONE CBari-Foggia ore 17:45Juve Stabia-Palermo ore 17:30 IL regolamentoIl regolamento è lo stesso del primo turno. Gare uniche di sola andata: le squadre col miglior piazzamento in classifica giocheranno in casa con due risultati su tre a disposizione. Dunque, possono accedere al turno successivo anche solo con un pareggio. Non sono previsti tempi supplementari in caso di parità.Le sei squadre vincenti accederanno al primo turno della Fase ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021)deipromozione.Sono sei leche andranno scena nella giornata di, mercoledì 19 maggio. Di seguito, ilcompleto.GIRONE APro Vercelli-Juventus Under 23 ore 17:30Albinoleffe-Grosseto ore 18GIRONE BFeralpisalò-Virtus Verona ore 17:30Cesena-Matelica ore 17:30GIRONE CBari-Fa ore 17:45Juve Stabia-Palermo ore 17:30 ILIlè lo stesso del primo turno. Gare uniche di sola andata: le squadre col miglior piazzamento in classifica giocheranno in casa con due risultati su tre a disposizione. Dunque, possono accedere al turno successivo anche solo con un pareggio. Non sono previsti tempi supplementari in caso di parità.Le sei squadre vincenti accederanno al primo turno della Fase ...

Advertising

federicocasotti : 40 giorni dopo la finale di ritorno dei playoff, lo @acspezia ha debuttato in Serie A. Società, rosa, allenatore: t… - sportli26181512 : Playoff Serie B: Lecce-Venezia a Irrati. Sacchi per Monza-Cittadella: Rese note le designazioni per le semifinali d… - sportface2016 : #Playoff #SerieB, Irrati e Sacchi gli arbitri delle semifinali di ritorno - WiAnselmo : Playoff #SerieC, secondo atto: il regolamento e le partite in programma oggi - Mediagol : Playoff #SerieC, secondo atto: il regolamento e le partite in programma oggi -